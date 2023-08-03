İstanbul'da AVM'de alev alan çanta teröristi ele verdi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ki bir AVM içinde, yanlarındaki çanta patlayarak alev alan şahıslar, kendilerinden şüphelenen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler D.B. ve S.A, 'RODEM' kod adıyla tanıdıkları terör örgütü mensubu S.D'nin, kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurt dışındaki bir şahıs ile irtibnat halinde olduğunu ve yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını anlattı.

S.D. ile Y.E. isimli şahısların patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini anlatan şüpheliler, belirlenen AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri esnada patlayıcının bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini söyledi.

Hücre evinde 6 şüpheli gözaltına alındı

Bunun üzerine şahısların Bahçelievler'de kaldıkları hücre evi tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K ve Ö.G. isimli şahıslar yakalandı.

Hücre evinde yapılan aramada, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen; 3 bin 250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2 bin 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, 1200 gram yanma etkisini artırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı, 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar, 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektör ele geçirildi.

Yangın çıkarmak için ormana düzenek bırakmışlar

Devam eden çalışmalarda, şahıslarla beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların, Sultangazi Kent Ormanı'na yangın çıkarmak amacıyla 3 adet düzenek bıraktıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 adet kutu içerisine yerleştirilmiş yanıcı/patlayıcı madde düzeneği olduğu değerlendirilen malzemeler patlamadan ele geçirildi.

Şahıslara para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı

suçundan kaydı olan M.İ.Y isimli şahıs da yakalandı.

Konuyla ilgili toplam 11 şahıs gözaltına alınırken, başlatılan tahkikat devam ediyor.