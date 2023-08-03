Erdoğan'dan YAŞ kararları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

"Ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Alınan kararlarla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Yüksek Askeri Şüra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi.