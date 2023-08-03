Esenyut'ta emniyetten 'asayiş ve dar alan uygulaması'
Esenyurt'ta polis, "asayiş ve dar alan uygulaması" yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 17:41, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 17:43
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda ilçede belirlenen noktalarda yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.
Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Esenyurt'taki uygulamaların belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.