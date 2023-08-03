MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı

Milli Eğitim Bakanlığınca, eğitim öğretim faaliyetlerine lisede devam edecek ve 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevrelerine yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının sağlanması, uyum süreçlerinin hızlandırılması amacıyla 'Liseye Hoş Geldin' kitapları hazırlandı. Kitaplar, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 18:35, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 18:52
Yazdır
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, İngilizce, matematik ile Türk dili ve edebiyatı gibi alan derslerinin tümüne yönelik hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitapları dört bölümden oluşuyor.

Öğrenciler, kitaplarda "Dersin Amaçları" bölümünde derslerin hedeflerine; "Neler Öğreneceğim" bölümünde dört yıl boyunca neler öğreneceklerine dair bilgilere ve "Nasıl Çalışmalıyım?" bölümünde ise verimli ders çalışma konusunda rehberlik edecek bilgilere ulaşabilecek.

Kitaplarda ayrıca öğrencilerin ilköğretim bilgilerini ve yorum güçlerini kullanarak çözebilecekleri etkinlikler bölümüne de yer veriliyor. Kitaplar; eşleştirme, boşluk doldurma, bulmaca, çoktan seçmeli sorular gibi etkinliklerle öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini fark etmeleri amacıyla önceki bilgilerinin yeterliliğini ölçme ve eksik bilgilerini tamamlama imkanı sunuyor.

Buna göre Fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, İngilizce, matematik ve Türk dili ve edebiyatı dersleri için hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitapları öğrencilere lise eğitimlerinde rehberlik edecek.

Hazırlanan kitaplarla öğrencilerin akıllarındaki sorulara cevap bulmaları, öz güveni yüksek bir şekilde liseye başlamalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber