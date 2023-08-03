MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, İngilizce, matematik ile Türk dili ve edebiyatı gibi alan derslerinin tümüne yönelik hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitapları dört bölümden oluşuyor.



Öğrenciler, kitaplarda "Dersin Amaçları" bölümünde derslerin hedeflerine; "Neler Öğreneceğim" bölümünde dört yıl boyunca neler öğreneceklerine dair bilgilere ve "Nasıl Çalışmalıyım?" bölümünde ise verimli ders çalışma konusunda rehberlik edecek bilgilere ulaşabilecek.



Kitaplarda ayrıca öğrencilerin ilköğretim bilgilerini ve yorum güçlerini kullanarak çözebilecekleri etkinlikler bölümüne de yer veriliyor. Kitaplar; eşleştirme, boşluk doldurma, bulmaca, çoktan seçmeli sorular gibi etkinliklerle öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini fark etmeleri amacıyla önceki bilgilerinin yeterliliğini ölçme ve eksik bilgilerini tamamlama imkanı sunuyor.



Buna göre Fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, İngilizce, matematik ve Türk dili ve edebiyatı dersleri için hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitapları öğrencilere lise eğitimlerinde rehberlik edecek.



Hazırlanan kitaplarla öğrencilerin akıllarındaki sorulara cevap bulmaları, öz güveni yüksek bir şekilde liseye başlamalarına katkı sağlanması hedefleniyor.