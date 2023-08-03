Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı

e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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