Sondaj sırasında dinamit patladı: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sondaj yapıldığı sırada kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 19:59, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 20:01
Yurtderi Mahallesi'nde sulama için sondaj yapılırken kullanılan dinamit infilak etti.
Olayda, M.A. (30) hayatını kaybetti, M.E.L. (48) ve Ş.A. (32) yaralandı.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.