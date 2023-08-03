Terör örgütü DEAŞ'ın lideri el-Hüseyni öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın bir lideri daha öldürüldü. Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, örgütün lideri Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni'nin Suriye'nin İdlib kentinde öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, el-Hüseyni'nin İdlib'te terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile "doğrudan çıkan çatışmaların ardından öldürüldüğü" kaydedilirken, el-Hüseyni'nin ne zaman öldüğü bilgisi ise paylaşılmadı.

Açıklamada, terör örgütünün yeni liderinin Abi Hafsan al-Hashimi olduğu ifade edildi. Al-Hashimi, terör örgütünün 5'inci lideri olarak kayıtlara geçti.

Terör örgütünün ilk lideri Ebu Bekir el-Bağdadi Ekim 2019'da, el-Bağdadi'nin yerine gelen Ebu İbrahim el-Haşimi Şubat 2022'de, el-Haşimi'nin yerine gelen Ebu el-Hasan el-Haşimi ise Kasım 2022'de öldürülmüştü.