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Adana Demirspor ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş ile Romanya temsilcisi CFR Cluj'u sahasında 2-1 yenen Yukatel Adana Demirspor, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 23:56, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 00:00
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Adana Demirspor ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı İstanbul'da 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçı da 2-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve yoluna devam etti.

İlk kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş,

- Yeni rakip Neftçi Bakü

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Zeljeznicar'ı eleyen Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Eşleşmenin ilk maçı 10 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 17 Ağustos'ta Bakü'de oynanacak.

- Necip Uysal sakatlandı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip Uysal karşılaşmayı tamamlayamadı.

İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle girdiği bir mücadele sonrası yerde kalan Necip Uysal, kulübeye sakatlandığını işaret etse de ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı

Necip ikinci yarıda ise mücadeleye devam etmedi ve yerini yeni transfer Daniel Amartey'e bıraktı.

- Amartey, Beşiktaş'ta golle siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Arnavutluk'ta Tirana deplasmanında çıkan Amartey, Necip Uysal'ın sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaşlı futbolcu 56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

- Masuaku kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Arnavutluk deplasmanında Masuaku'yu kaybetti.

Masuaku karşılaşmanın 66. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, Neftçi Bakü karşısında görev yapamayacak.

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Yukatel Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u sahasında 2-1 yenerek tur atladı.

50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.

68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.

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