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Şanlıurfa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 22:22, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 22:23
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Şanlıurfa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Akşam saatlerinde Akçakale-Suruç çevre yolunda Emrah Keklik (22) kontrolündeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, Halit Y. yönetimindeki 63 K 7791 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu tırın altından çıkarılan otomobildeki sürücü ile Yunus Emre Ataşlar'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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