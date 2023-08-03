Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Yaylı köyünde meydana geldi. Bisiklet süren 4 yaşındaki Resul Işık, köyün içinden geçmekte olan tırın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.