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15 yaşındaki Büşra'yı bayılttı, bıçakladı, boğdu, yaktı! 'Pes' dedirten ifade

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen yıl ekim ayında elektroşok cihazı ile etkisiz hale getirdiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ı 20 kez bıçaklayan ve boğan, daha sonra da evde yangın çıkartan Taner Yaylacı, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı. Yaylacı'nın ifadeleri 'pes' dedirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 23:46, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 23:46
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15 yaşındaki Büşra'yı bayılttı, bıçakladı, boğdu, yaktı! 'Pes' dedirten ifade

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesindeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü.

Elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşka Kabataş'ı 20 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla yangın çıkarıldığı tespit edildi.

BOŞANAN ANNESİNİN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Soruşturmada, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili ilk duruşma bugün Kandıra Ceza İnfaz Kurumlarına ait duruşma salonunda yapıldı. Mahkeme salonunda başka bir ilde bulunan cezaevinden Kocaeli'ne getirilen sanık Taner Yaylacı ile Büşra Kabataş'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Büşra Kabataş'ın otopsi raporunda belirtilen 25 bıçak darbesi hakkında konuşan Taner Yaylacı, "Bana ait sadece bir bıçak darbesi var. Yakmadım, cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

"KOLUNDAN TUTUP ZORLA YUKARI ÇIKARDIM"

Yaylacı, Büşra Kabataş'ın annesi A.Ç. ile 2018 yılında sevgili olduklarını ve kendisini aldattığından şüphelendiği için görüşmek üzere evine gittiğini söyledi. Yaylacı, kapıyı açan Büşra'nın annesinin kendisini kullandığını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine Kabataş'ı kolundan tutup zorla yukarı çıkardığını ifade etti.

"ELİMDEKİ BIÇAK BOĞAZINA SAPLANDI"

Yaşanan tartışma sırasında Büşra'yı korkutmak amacıyla mutfaktan bıçak aldığını söyleyen Yaylacı, "Büşra yatağından hakaretler ediyordu. Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Şoka girip kendimi dışarı attım. Üzerimde bulunan elektroşok cihazını, bıçağı ve elbiselerimi çöpe attım. Yakıcı alet bana ait değil. Elektroşoku hiç kullanmadım, pişmanım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Büşra Kabataş'ın annesi A.Ç., sanık ile sevgili olduklarını daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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