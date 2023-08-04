TSK'ya ait atama kararnamesi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK (Kr.Plt.1981-Top.89) Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU (Mu. 1981-17) Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU (Hv.Plt.l982-H-24) Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38, 47, 49 ve 54 üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın; 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz KARAKAŞOGLU görevden alınmış ve bu suretle boşalan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Rahmi GÜNEY atanmıştır.
3 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI