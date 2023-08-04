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TSK'ya ait atama kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 00:20, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 00:38
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TSK'ya ait atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK (Kr.Plt.1981-Top.89) Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU (Mu. 1981-17) Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU (Hv.Plt.l982-H-24) Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38, 47, 49 ve 54 üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın; 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz KARAKAŞOGLU görevden alınmış ve bu suretle boşalan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Rahmi GÜNEY atanmıştır.

3 Ağustos 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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