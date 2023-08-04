TBMM'den sınav duyurusu yapıldı

Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden [email protected] e-posta adresine e-mail gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan adaylar, 31.07.2023 - 11.08.2023 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecektir. Şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sınavla personel alınacaktır.

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