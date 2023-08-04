Hatay'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, otomobildeki Rukiye ve İbrahim Türkmen'in hayatını kaybettiğini, sürücü ve Zeynep Büşra Türkmen'in yaralandığını tespit etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net