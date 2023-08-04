AK Parti'de çalışmalar hızlandı: SKM'lere mola yok

AK Parti, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için açtığı SKM'lerin birçoğunu yaklaşan yerel seçimleri dikkate alarak kapatmadı. Genel seçimlerden önce uzun bir süre hazırlık yapan AK Parti, 81 il ve ilçelerdeki 'Karargahlarını' yerel seçimlerde de yoğun bir şekilde kullanacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre normalde bir SKM'nin seçimin bittiği anda aktif görevi bitiyor. Bazı illerdeki SKM başkanlarından memnun olunduğundan ve yerel seçimler yaklaştığından, bu SKM'ler fiilen açık tutuluyor. Açık tutulan SKM'ler üzerinden çalışmaların başladığına dikkat çeken parti kaynakları "AK Parti'de bir seçim bittiğinde ertesi gün diğer seçim hazırlıkları başlar.

EMRAH ÖZCAN