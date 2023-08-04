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DEVA Partisi il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 10:26, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 10:28
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DEVA Partisi il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti

İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, yazılı açıklamasında, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını belirtti.

Yol arkadaşlarıyla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne kadar yürüttükleri DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu karardaki en büyük etken, yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

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