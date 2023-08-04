Dolar haftayı 26,96 TL'den kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, haftayı 26,96 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 17:45, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9640
|26,9650
|26,9640
|26,9650
|Avro
|29,5120
|29,5130
|29,7060
|29,7070
|Sterlin
|34,2240
|34,3370
|34,2240
|34,5730
|İsviçre Frangı
|30,7820
|30,8410
|30,9980
|31,0570
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9340
|27,0140
|26,9640
|27,0440
|Avro
|29,4720
|29,5520
|29,6660
|29,7460
|Sterlin
|34,1640
|34,3740
|34,4000
|34,6100