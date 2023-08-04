Diyarbakır'da 16 bin 466 depremzede kira yardımı alıyor

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören 2 bin 387 afetzedeye geçici konaklama imkanı sunuluyor, 16 bin 466 depremzedeye kira yardımı yapılıyor.

AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının dokuzuncu bölümünde Diyarbakır'da yürütülen çalışmalar ele alındı.

6 Şubat'ta yaşanan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır oldu.

Biri boş 7 binanın yıkıldığı, 411 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin yaralı kurtarıldığı kentte yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

İlk etapta 200 bin depremzedeye cami, yurt, okul ve sosyal tesislerde barınma imkanı sunulan kentte, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından evleri az hasarlı olan ve hasar almayanlar evlerine geçti. Konutları orta ve ağır hasarlı olanlar için çadırkent kuruldu, öğrenci yurtları tahsis edildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde AFAD koordinatörlüğünde 55 dönüm alana 619 konteyner kurulması ile 2 bin 387 depremzede geçici olarak barınacakları bu alana yerleşti.

- 6 bin 40 deprem konutundan 32 bloğun kaba inşaatı tamamlandı

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40 konutun inşa çalışmaları hızla sürüyor.

32 bloğun kaba inşaatı tamamlanırken bir blokta örnek daire hazırlandı. Kapısı, pencereleri, duş sistemi ve banyo ile mutfak mobilyaları yerleştirilen daireye oturma grubu, yatak odası, çocuk ve genç odası takımları da konuldu.

Öte yandan Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşa çalışmalarına başlandı.

Tamamı 3+1 olarak inşa edilecek konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Kırsal mahallelerde yapılacak 609 köy evi ve 180 ahırın inşası için ihale de yapıldı.

- 5 bin 478 ağır hasarlı bina tespit edildi

İlde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında 14 bin 656 bağımsız birime denk gelen ağır hasarlı 5 bin 478 bina olduğu belirlendi. Yıkımı kesinleşen 5 bin 454 birim için ihale yapıldı. İhalesi tamamlanan yapıların bir ay içerisinde yıkımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

- Konteynerlere klima takıldı, depremzedelere ücretsiz internet hizmeti sunuldu

Klima kurulumları tamamlanan 619 konteynerde misafir edilen depremzedeler internet hizmetini ücretsiz kullanıyor.

Mobil ekmek fırını ve manav hizmetinin yanı sıra afetzedelere 15 günde bir gıda kolisi, hijyen paketi ve temizlik malzemeleri dağıtılıyor. Konteyner kentteki depremzedelere market ihtiyaçlarını karşılamaları için de alışveriş kartı desteği de veriliyor.

Konteyner kentte ana sınıfı, özel eğitim sınıfı, etüt merkezi, çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, dikiş-nakış kursu, kuaför, gezici kütüphane, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası gibi çok sayıda ortak kullanım alanı da oluşturuldu.

Merkez ilçeler dışında diğer bölgelerde barınmak isteyen depremzedelere de 164 konteyner desteği sunuldu.

- 230 milyon 214 bin lira kira yardımı

Kentte evleri oturulamayacak düzeyde hasar gören 16 bin 466 afetzedeye AFAD tarafından toplam 230 milyon 214 bin lira kira yardımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi"nden yararlanmak için ildeki başvuru sayısı da 3 bin 248 oldu.

- "Devlet bütün imkanlarını kullanıyor"

Konteyner kentte kalan depremzedelerden Mehmet Şahin, AA muhabirine, afetzedelere yönelik yardımlardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Geldiğimiz günden beri devlet bütün imkanlarını kullanıyor. 15 günde bir erzak veriliyor, klimamız var. Belediyelerden AFAD'a kadar gerekeni yapıyorlar." ifadelerini kullanan Şahin, deprem konutlarının inşa çalışmalarının hızla sürmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Eşi ve oğluyla konteynerde kalan Lamia Ekinci, depremde evlerinin ağır hasar aldığını, bu nedenle önce öğrenci yurduna daha sonra da konteynere yerleştirildiklerini belirtti.

Yaklaşık 3 aydır kaldıkları konteyner kente bütün ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Ekinci, "Yatak, klima, buzdolabı, sıcak su, her şey var. Biz çok razıyız. Buradaki yetkililerin, çalışanların hepsi çok iyi ve bize iyi bakıyorlar. Ne ihtiyacımız varsa karşılıyorlar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Konteynerde kalan annesini ziyarete gelen depremzede Rotinda Ekinci Fasıl, depremin ardından bir süre öğrenci yurdunda kaldıklarını, sonrasında yapılan yardım sayesinde kiralık bir eve yerleştiğini belirtti.

Eşiyle TOKİ tarafından inşası süren deprem konutlarını görmeye gittiğini anlatan Fasıl, "Konutlar çok hızlı yükseliyor. Böyle bir şey beklemiyordum. İnşallah kısa sürede bitirilmesini istiyoruz." diye konuştu.