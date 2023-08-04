Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi

"Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda düzenlenen sefer ile 3 Ağustos'ta çalışma arkadaşlarımız güvenli bir şekilde Çad'ın başkenti Encemine'ye ulaştırılmıştı. Arkadaşlarımız TK 642 Encemine-İstanbul seferiyle bu sabah saat 10.20'de İstanbul'a dönmüşlerdir."

Hava sahasının kapanması nedeniyle Nijer'de kalan 4 kabin, 2 kokpit ve 1 teknisyenden oluşan ekibin otellerinde ve güvenli bölgede tutulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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