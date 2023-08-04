Nevşehir'de ırmağa düşen kardeş iki çocuk boğuldu

Kardeşlerden Galip E, olay yerinde yaşamını yitirdi, Hüseyin E. de kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki Galip E. ile kardeşi 8 yaşındaki Hüseyin E, aileleriyle Kızılırmak kıyısında kahvaltı yaptı.

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