Ağaç budarken otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

Muayenesinde alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Mehmet H. ise polislerce gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 4 çocuk babası Enisoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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