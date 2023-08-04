Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı

TBMM'de milletvekillerinin odalarının belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekimi süreci, bugün gerçekleştirilen üçüncü kura ile tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 16:01, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 16:02
Yazdır
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı

TBMM'de Halkla İlişkiler Binası'nda milletvekillerine tahsis edilen odaların kullanımı, her yasama döneminin başında kura çekilerek belirleniyor.

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri, siyasi parti grupları ve komisyon başkanlıklarına seçimlerin yapılmasının ardından, yeniden kura çekimi yapılarak, boşalan odalara milletvekillerinin yerleştirilmeleri sağlanıyor.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'de temsil edilen siyasi parti gruplarının sayılarının fazlalığından kaynaklı olarak bu yasama döneminde, Ana Bina'da her dönemkinden daha fazla oda ihtiyacı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığının, milletvekillerinin yasama faaliyetini yürütürken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmeti sağlama konusunda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

- "Tüm milletvekillerimize odaları teslim edilmiş olacak"

Milletvekillerinin oda ihtiyaçlarının giderilmesi için TBMM'nin ilgili birimlerince yoğun bir çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli unsurları olan milletvekillerimizin oda ihtiyaçlarının giderilmesi için Halkla İlişkiler Binası içinde bulunan mekanlar dönüştürülmek suretiyle odalar hazırlanmaktadır. Milletvekillerimizin odalarının belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekim süreci, bugün gerçekleştirilen üçüncü kura ile tamamlanarak tüm milletvekillerimizin odaları belirlenmiştir. Yeni oluşturulan odalarla ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni yasama dönemi başlangıcından önce tüm milletvekillerimize odaları teslim edilmiş olacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber