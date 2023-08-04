BİLSEM sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Değerlendirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 16:45, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 16:46
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Değerlendirme Sonuçları Açıklandı.
BİLSEM'lere kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 14-31 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler.