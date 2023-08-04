Rekabet Kurumu, Gübre sektörüne yönelik yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kurulun, ilgili teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin değerlendirilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Kurulca dün dosyanın müzakeresi sonucunda, Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, Ege Gübre Sanayi AŞ, Eti Bakır AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ ile Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ unvanlı teşebbüslerin ilgili kanunun 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla söz konusu firmalara idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.