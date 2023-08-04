İBB ile DİSK 42 yıl sonra ilk kez toplu sözleşme imzaladı

Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

İBB ile DİSK 42 yıl sonra ilk kez toplu sözleşme imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 19:45, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 19:46
Yazdır
İBB ile DİSK 42 yıl sonra ilk kez toplu sözleşme imzaladı

İBB'den yapılan açıklamada, DİSK ile 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

İBB iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ'de görevli 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeye DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmaya, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair bazı kazanımları da ekledik. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut. Bu çalışma standardını, diğer sendikalarımızla da istişare ederek tüm çalışanlarımıza uygulamak sürecine de girmiş bulunuyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber