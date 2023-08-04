Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor

Çalışma hayatında 4A (özel sektör sigortalısı), 4B (Bağkur'lu) ve 4C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışma sürelerine göre belgelerin tamamlanması bazı EYT'liler için daha uzun sürerken, özellikle tek bir statüde tüm çalışma sürecini tamamlamış olanların işlemleri daha hızlı sonuçlandırıldı.

Blooomberg HT'den Tahsin Akça'nın haberine göre EYT kapsamında önümüdeki 3 yıl içerisinde emekli olacakların sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu biliniyor. Yani 5 bin 950 prim gününü tamamlama şartını yerine getirerek emekli olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişi daha sırada bekliyor.

"EYT başvurularının yüzde 46'sına karşılık geliyor"

En son geçtiğimiz günlerde açıklanan mayıs sonu verisine göre Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilerin yaklaşık 792 bini sosyal güvenlik destek primiyle çalışmaya devam etti. Bu rakam toplam EYT başvurularının yüzde 46'sına karşılık geliyor. Şubat sonunda 920,1 bin olan SGDP ile çalışanların sayısı mayıs sonu itibariyle 1 milyon 712 bine yükseldi. Nisan ayından Mayıs ayına kadar ise destek primiyle çalışmaya devam edenlerin sayısı yaklaşık 73 bin arttı.

Mayıs sonu itibariyle destek primiyle çalışmaya devam eden 1,7 milyon kişinin yüzde 88'ini (1 milyon 507 bin) erkekler, yüzde 12'sini kadın çalışanlar oluşturuyor.