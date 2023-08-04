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Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde park halindeki otomobilin içinde tabanca ile vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 20:57, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 21:34
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Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan 44 ADP 354 otomobile bakan köylüler, göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Ö.G. (34) ve S.K'ye (24) ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı

Öte yandan Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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