Adalet Bakanı Tunç, İÜ Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde konuştu

Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Adalet Bakanı Tunç, İÜ Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamızda özellikle Cumhuriyetimizi güçlendiren, demokratik hukuk devleti niteliğini daha da yükselten hükümet sistemi değişikliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemini Anayasamıza getirdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 21:55, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 22:00
Yazdır
Adalet Bakanı Tunç, İÜ Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde konuştu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Tunç, mezun olduğu fakültenin önünde Adalet Bakanı olarak mezun öğrencilerle birlikte olmak ve bu mutlu günlerini paylaşmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Tunç, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki kanunlaştırma çalışmalarında İÜ Hukuk Fakültesi hocalarının büyük görevler yaptığını, fakültenin Cumhuriyet'in kuruluşunda da emeği olduğunu anlattı.

Kanunlaştırma çalışmaları anlamında fakültenin sadece hukuk biliminin öğretildiği bir mekan olmadığını, buranın aynı zamanda hukukun inşa edildiği, üretildiği bir merkez olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"80 yıldır uyguladığımız, yine geçmişte İstanbul Hukuk hocalarının redakte ettiği, ürettiği o temel kanunlarımızın artık günümüzde gelişen ihtiyaçlara cevap vermediği görülünce, son 21 yılda yeniden kanunlaştırma, güncelleme, uyum çalışmaları süreci içerisinde temel kanunlarımızın daha da gençleştirilmesi anlamındaki çalışmalara da yine İÜ Hukuk Fakültesinin çok kıymetli öğretim üyeleri bizlere komisyonlarda, Genel Kurul aşamalarında katkı sağladılar. Bundan sonra da yine İstanbul Hukuk'tan hocalarımızdan, akademisyenlerimizden katkı beklemeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin son yıllarda "sessiz devrim" sayılabilecek hukuk reformlarına imza attığını kaydeden Tunç, kendilerinin yasama süreci içerisinde, halkın ise yaşayarak buna tanık olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, ilerleme, demokratikleşme, insan hakları alanındaki özgürlüklerin gelişmesi ve bu alanda engel koymak isteyenlerle mücadele konusundaki çalışmalarına taviz vermeden devam edeceklerini anlattı.

Çok sayıda reform gerçekleştirdiklerini ve temel kanunların tamamını bu çağa uyarladıklarını aktaran Tunç, hukuki düzenlemeleri vatandaşların ihtiyacına cevap verecek hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Tunç, Anayasa'da yer almayan birçok hususu anayasa değişiklikleriyle hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadın hakları, çocukların korunması, yaşlılar, engelliler, tüm bunlar Anayasamızda son dönemde yerini alan hususlardı. Özellikle yargının vesayetçi anlayıştan kurtularak hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde karar verebilmesi adına da Anayasamızda ihtiyaç olan maddeleri milletimizin desteğiyle değiştirdik. Yargı birliğini sağladık. Askeri yargının kaldırılmasını gerçekleştirdik. Anayasa Mahkemesinin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısını daha demokratik, hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Anayasamızda 'darbeciler yargılanamaz' ve sıkıyönetim maddeleri vardı, bunları kaldırdık. Anayasamızda özellikle Cumhuriyetimizi güçlendiren, demokratik hukuk devleti niteliğini daha da yükselten hükümet sistemi değişikliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemini Anayasamıza getirdik."

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileten Tunç, depremde ailesini kaybeden ve fakülteden mezun olan Nehir Karakuş'u tebrik etti.

Bakan Tunç, dereceyle mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

Törene, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber