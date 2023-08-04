Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 22:30, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 22:32
M.E.K. idaresindeki 27 VP 931 plakalı otomobil çevre yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.E.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.