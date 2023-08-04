Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü İlyas K. ile aynı araçtaki Ecem K. (18) ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletli Kara ile beraberindeki Samet Baş'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net