5 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tercan Meydanı'nda halkla buluşacak.

(Erzincan/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Kocaeli/10.00/10.30/11.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek Türkistanlı göçmenlerin sorun ve taleplerini dinleyecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni, Konya-2 Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek.

(Hatay/10.20-13.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ereğli-Devrek yolunda incelemede bulunacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılarak basın açıklaması yapacak.

- Uraloğlu, Acılık'ta esnafı ziyaret edecek, Zonguldak 2023 Şehir Buluşmalarına iştirak edecek, Fevkani Köprüsü ve Yeni Kavşağı ile Türkali Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Zonguldak/11.15-18.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesince düzenlenecek "Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Çankırı-Ankara arasındaki 5'inci etap mücadelesiyle sona erecek.

(Çankırı/09.00/Ankara/13.25)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı British Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.

(Silverstone/12.50/17.00)