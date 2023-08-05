5 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
5 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tercan Meydanı'nda halkla buluşacak.
(Erzincan/16.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(Kocaeli/10.00/10.30/11.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek Türkistanlı göçmenlerin sorun ve taleplerini dinleyecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni, Konya-2 Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek.
(Hatay/10.20-13.45)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ereğli-Devrek yolunda incelemede bulunacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılarak basın açıklaması yapacak.
- Uraloğlu, Acılık'ta esnafı ziyaret edecek, Zonguldak 2023 Şehir Buluşmalarına iştirak edecek, Fevkani Köprüsü ve Yeni Kavşağı ile Türkali Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.
(Zonguldak/11.15-18.15)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesince düzenlenecek "Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü" etkinliğine katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Çankırı-Ankara arasındaki 5'inci etap mücadelesiyle sona erecek.
(Çankırı/09.00/Ankara/13.25)
3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı British Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.
(Silverstone/12.50/17.00)