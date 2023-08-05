Gaziantep'te iki aile arasındaki bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan komşu hayatını kaybetti

Bu sırada hastanenin acil servisi önüne gelen aile yakınları ve polis arasında arbede çıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastanenin acil servisinde yaklaşık 3 saat hizmet verilmedi.

İrfan P, kayınbiraderleri İlhan ve Efdal, kayınvalidesi Fatma, eşinin amcası Mehmet Ali Canalıcı ve kavgayı ayırmak isteyen komşusu Kerim Şentürk'ü yaraladı.

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