Salı günü serinleyeceğiz

Aşırı sıcaklar yüksek nemle birlikte dün de vatandaşı zorladı.

Yazın en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan 'eyyam-ı bahur', yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Termometreler dün Aydın ve Denizli'de 42, Diyarbakır ile Batman'da 41 dereceyi gösterirdi. İstanbul'da 36, Ankara 34, İzmir'de 37 dereceyi bulan (gölgede ölçülen) sıcaklıklar hissedilen nemle birlikte vatandaşları bunalttı. Şehirlerin kalabalıklarıyla meşhur caddelerinde sakinlik gözlendi, sahiller adeta dolup taşarken denizlerde kulaç atacak yer kalmadı.

BU SICAKLARA MEYVE DE DAYANMIYOR

İstanbul'da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı'na uzanarak serinlendi. Fatih Kocamustafapaşa'da manav dükkanı işleten Mehmet Şavli, sıcaktan korunmak için hem kendini hem de meyvelerini suladı. Şavli, "Bu sene çok sıcak, bittik, mahvolduk. 10 senedir böyle bir sıcaklık görmemiştik. Meyveler de yandı, biz de yandık. Kendimizi ıslatıyoruz. Meyveleri de yanmasın diye ıslatıyoruz. Yoksa kaynıyor. Sıcaktan meyveler dayanamıyor, çürüyor. Bu sıcaklardan dolayı ürünler de pahalanıyor. Hem ürünler hem de biz yandık'' dedi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE SICAK

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-6 derece üzerinde seyrettiğini ifade ederek "Aşırı sıcaklar Batı bölgeleri ve İstanbul'da 3 gün daha devam edecek. Önemli işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Salı gününden itibaren sıcaklık ortalamanın altına düşecek. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerinde sıcaklıklar bugüne göre 8-9 derece birden düşecek." dedi.