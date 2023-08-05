Salı günü serinleyeceğiz

Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor
Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor
Okul kayıtları açıldı şikayetler başladı!
Okul kayıtları açıldı şikayetler başladı!
Depremzede esnafa iki müjde birden
Depremzede esnafa iki müjde birden
Kanser tedavisi görüyordu... Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Kanser tedavisi görüyordu... Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
HAK-İŞ Başkanı: Hazır giyim sektöründe 135 bin işçi, işini kaybetti
HAK-İŞ Başkanı: Hazır giyim sektöründe 135 bin işçi, işini kaybetti
SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı
Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
Ana sayfaHaberler Yaşam

Salı günü serinleyeceğiz

Aşırı sıcaklar yüksek nemle birleşince etkisini artırdı. Sıcaklıklar gölgede bile 40 dereceyi buldu. Aydın ve Denizli'de 42, Diyarbakır ile Batman'da 41 derece görüldü. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, aşırı sıcak havanın 3 gün daha devam edeceğini, salıdan itibaren havaların serinleyeceğini söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 08:25, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 08:53
Yazdır
Salı günü serinleyeceğiz

Aşırı sıcaklar yüksek nemle birlikte dün de vatandaşı zorladı.

Yazın en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan 'eyyam-ı bahur', yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Termometreler dün Aydın ve Denizli'de 42, Diyarbakır ile Batman'da 41 dereceyi gösterirdi. İstanbul'da 36, Ankara 34, İzmir'de 37 dereceyi bulan (gölgede ölçülen) sıcaklıklar hissedilen nemle birlikte vatandaşları bunalttı. Şehirlerin kalabalıklarıyla meşhur caddelerinde sakinlik gözlendi, sahiller adeta dolup taşarken denizlerde kulaç atacak yer kalmadı.

BU SICAKLARA MEYVE DE DAYANMIYOR

İstanbul'da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı'na uzanarak serinlendi. Fatih Kocamustafapaşa'da manav dükkanı işleten Mehmet Şavli, sıcaktan korunmak için hem kendini hem de meyvelerini suladı. Şavli, "Bu sene çok sıcak, bittik, mahvolduk. 10 senedir böyle bir sıcaklık görmemiştik. Meyveler de yandı, biz de yandık. Kendimizi ıslatıyoruz. Meyveleri de yanmasın diye ıslatıyoruz. Yoksa kaynıyor. Sıcaktan meyveler dayanamıyor, çürüyor. Bu sıcaklardan dolayı ürünler de pahalanıyor. Hem ürünler hem de biz yandık'' dedi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE SICAK

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-6 derece üzerinde seyrettiğini ifade ederek "Aşırı sıcaklar Batı bölgeleri ve İstanbul'da 3 gün daha devam edecek. Önemli işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Salı gününden itibaren sıcaklık ortalamanın altına düşecek. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerinde sıcaklıklar bugüne göre 8-9 derece birden düşecek." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber