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Wikipedia CIA'in kontrolünde: CIAPEDIA

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak gösterilen Wikipedia'nın, CIA'in maşası olduğu ortaya çıktı. Wikipedia'nın kurucusu Larry Sanger, portalın ABD istihbarat kurumları tarafından 'bilgi savaşı' yürütmek amacıyla kullanıldığını itiraf etti. CIA'in, Wikipedia'daki bilgileri ABD'nin çıkarları doğrultusunda değiştirdiği ve manipüle ettiği belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 08:40, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 08:56
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Wikipedia CIA'in kontrolünde: CIAPEDIA

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi kabul gören, her gün milyonlarca kişinin tıkladığı Wikipedia'nın ABD istihbaratının maşası olduğu ortaya çıktı. Wikipedia'nın kurucu ortağı Larry Sanger, internet ansiklopedisinin ABD istihbarat kurumları tarafından 'bilgi savaşı' yürütmek amacıyla kullanıldığını itiraf etti. Tarihten gündem konularına kadar hayatın her alanında bilgi paylaşan Wikipedia'nın güvenilirliği daha önce de tartışmalara konu olmuştu. Larry Sanger gazeteci Glenn Greenwald'ın kanalı 'System Update' podcastine konuk oldu ve itiraflarını burada seslendirdi. ABD'nin uluslararası çapta yürüttüğü gizli dinleme faaliyetleri hakkında bilgi sızdıran Edward Snowden, belgeleri Greenwald'ın aracılığıyla yayınlamıştı ve çalışmasıyla Pultizer ödülüne layık görülmüştü.

2008'DEN BERİ AKTİF OPERASYON

Sanger, "2008 gibi yakın bir zamanda, CIA ve FBI bilgisayarlarının Wikipedia'daki metinlerde düzenlemeler yapmak için kullanıldığına dair kanıtlarımız var" diye konuştu. İnternet ansiklopedisinin diğer bir ortağı Griffith, Wikipedia makalelerini düzenlemek için WikiScanner adlı bir program geliştirdiğini ve bu programın CIA ve FBI tarafından aktif bir şekilde kullanıldığını duyurmuştu.

IRAK SAVAŞINDA ZAYİATI GİZLEDİLER

CIA'nın Wikipedia'yı Irak Savaşı'nda zayiat sayılarını çarpıtmanın yanı sıra Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD hapishanesinin uydu görüntülerini kaldırdı ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin'in nükleer programı ve Arjantin donanması hakkındaki bilgiler gibi yüzlerce dosyayı ABD menfaatine değiştirmek ve çarpıtmak amaçlı da kullandığı belirtildi. "İstihbarat ve bilgi savaşının büyük bir kısmı Wikipedia gibi web sitelerinde çevrimiçi olarak yürütülüyor" diyen Sanger, istihbarat örgütlerinin Wikipedia üzerinden algı çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

SAHTE KARİYERLERLE YÜKSELİYORLAR

Sanger ifadelerine göre eski CIA şefi William Colby, Wikipedia aracılığıyla abartılı bir kariyer geçmişi yazarak sitede yayınlattı. İstihbarat içinde dahil bu tarz amaçlar doğrultusunda sitenin kullanıldığına işaret eden Sanger, "İstihbarat teşkilatları en etkili insanlara para ödeyerek yol katetmeye çalışıyordu. Artık Wikipedia oyununu öğrendiler ve bu şekilde ilerliyorlar" dedi.

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