İhracat ürünü yetiştiremiyorlar...İSTOÇ dar geldi

Türkiye'nin Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi altyapı ve lojistik alanındaki yatırımları, firmaların ihracatını artırmasının yanında hızlandırdı. Bazı sektör grupları ihracattaki yükselişe bağlı olarak depolarının yetmediğini belirterek, yer tahsis edilmesi halinde kendi lojistik merkezlerini yapabileceklerini dile getiriyor. Hırdavat, züccaciye, otomotiv, kırtasiye başta olmak üzere 42 meslek grubunu bünyesinde bulunduran İSTOÇ İş Adamları Derneği'nin (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar da benzeri bir talebi dile getirdi.

20 YIL ÖNCE SATILAN ÜRÜNLERİN YÜZDE 80'İ İTHALKEN ŞİMDİ %80'İ YERLİ

Pandemi öncesi 120 olan ihracat yapılan ülke sayısının bugün 200'e yaklaştığını belirten Acar, "7.200 iş yerimiz var. İstanbul'un 320 milyar dolarlık GSYH'sinin yüzde 5'ini oluşturuyor. Çin'in kapalı olması ve 2 saatlik uçuş mesafesinde 60 ülkeye ulaşabiliyor olmamız bizi ihracatta pandemide öne çıkardı. Bu dönemde Afrika, Latin Amerika gibi bölgelere de ihracata başladık ve ticaretimizi geliştirdik çünkü stratejik konumumuzun farkındayız. Bundan 20 yıl kadar önce satılan ürünlerin yüzde 80'i ithalken, bugün gururla yüzde 80'inin yerli üretim olduğunu söyleyebilirim" bilgisini verdi.

PROJEYİ HAZIRLAYIP YENİSİNİ KURALIM

İSTOÇ üyelerinin çoğunun farklı bölgelerde üretim yaptığını paylaşan Acar şunları söyledi: "İSTOÇ'ta şu an üretim yok. Pazarlama var. Ancak İSTOÇ bugün lojistik anlamında yetmiyor. Lojistiği taşımamız gerekiyor. Yüklemelerde zorlanıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 5 milyon metrekare yer istiyoruz. İSTOÇ'taki iş yerlerinin en az 5 bin tanesinin çevre bölgelerde depoları var. Her depoya günlük 20-30 kamyon giriş yapıyor. O yüzden Bağcılar-Mahmutbey çevresinde yoğun trafik oluyor. Şayet Trakya yolu üzerinde lojistiği bir bölgede toplarsak ülke adına büyük bir proje olacak. Saray bölgesi tarafına düşünüyoruz. Yer tahsisinden sonra hemen projeyi hazırlayıp hayata geçirebiliriz."

ÇİN'İN AVRUPA'DAKİ SIKI RAKİBİYİZ

Projeleri çizip üyelere 2 yıl içinde kendileri yapma şartıyla teslim edeceklerini belirten Acar, "Bu sektörlerin hepsinin Türkiye için katma değeri oldukça fazla ve İSTOÇ, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve bölgesinin ise ikinci en büyük ticaret merkezi unvanını taşıyor Bugüne kadar da böyle bir kompleksi yapan babayiğit çıkmadı. İSTOÇ'un bir benzeri Çin Yiwu'da bulunuyor. Dernek olarak yapı kooperatifiyle birlikte çalışıyoruz. Şu an 4.300 üyemiz, 7200 iş yerimiz var. Her gün 19 ayrı kapıdan 350 bin araç giriyor. Geceleri sadece bir kapıyı açık tutuyoruz. 1 milyon kişinin uğradığı yeri yönetiyoruz" diye konuştu.