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Okul birincisine 28 Şubat vurgulu konuşması yaptırılmadı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, birincilikle bitirdiği bölümünün mezuniyet töreninde, 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıkladı. Başarılı öğrencinin izin verilmeyen konuşmasının metninde, 28 Şubat postmodern darbesine ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a atıf yapıldığı görüldü

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 09:20, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 09:34
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Okul birincisine 28 Şubat vurgulu konuşması yaptırılmadı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisine, '28 Şubat vurgulu' konuşması yaptırılmadı.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte üniversitelerde eğitim gören binlerce öğrenci mezuniyet heyecanı yaşıyor. Bu heyecan, bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de yaşandı.

İstanbul Hukuk birincisine '28 Şubat' vurgulu konuşması yaptırılmadı

Bölümü birincilikle bitiren Muhammet Emin Ay isimli öğrenci, bugüne kadar binlerce öğrenciye tanınan 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin bilgi veren Ay, "Her sene mezuniyette yapılan birincilik konuşması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmeme rağmen bugün yaptırılmaya layık görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrencinin izin verilmeyen konuşmasının metninde, 28 Şubat postmodern darbesine ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a atıf yapılması dikkat çekti.

Konuşturulmayacağını törende öğrendi

Dekanlığın, konuşma metnini bir gün önceden istediği ve birinci öğrenci Emin'in, konuşturulmayacağından tören esnasında haberdar olduğu öğrenildi.

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