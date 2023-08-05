Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor

CHP'de seçim yenilgisinin neden olduğu dalgalanmayı bastırmak isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği kartını açıyor. TV 100'den Cansu Canan Özgen'in haberine göre; önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin tabanını 'olağanüstü heyecanlandıracak' bir açıklama yapacak. Açıklamanın detayının, CHP'lilerin 'en demokratik tüzük' olarak nitelendirdiği 73 tüzüğünü aşan bir tüzük üzerine olacağı ifade edildi.

"Milletvekillerini artık 5-6 kişi seçmeyecek"

CHP'li bir üst düzey yöneticiye dayandırılan haberde, "Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP'de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek." ifadeleri yer aldı.

"Kılıçdaroğlu değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iddiaları Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' taleplerini bastırmak için yaptığını öne sürdü.

Sevinç, konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetmiş 13 yıldır Genel Başkan, 2 kere tüzük değiştirmiş, şimdi '3. kez tüzük değiştireceğim' diyor tüzükle seçim kazanılır mı? Değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor." diye konuştu.