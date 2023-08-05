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Milli Eğitim Bakanı Tekin, EİTEE üyesi ülkelerin eğitim bakanlarıyla bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı öncesi üye ülkelerin eğitim bakanlarıyla görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 11:23, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 11:24
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, EİTEE üyesi ülkelerin eğitim bakanlarıyla bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, İstanbul'da ilk olarak Pakistan Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hüseyin ile bir araya geldi.

Pakistan ile ikili ilişkilere son derece önem verdiklerini belirten Tekin, "Karşılıklı ziyaretlerimizin, işbirliği alanında somut ve işlevsel sonuçlara ulaşmamıza katkı sağladığını düşünüyorum. Ülkelerimiz arasındaki temasların yeni işbirlikleri çerçevesinde artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Pakistan Eğitim Bakanı Hüseyin ise Türkiye ve Pakistan'ın kardeş iki ülke olduğunu vurgulayarak, eğitim alanında derin ilişkiler kurmak istediklerini kaydetti.

- "Türkiye-Özbekistan ilişkileri hızla güçlenmiştir"

Bakan Tekin, daha sonra Özbekistan Eğitim Bakan Yardımcısı Usman Sharifkhodjaev ile görüşmesinde, ortak medeniyetin mensubu olan Türk ve Özbek halklarının, gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza ettiğini, birbirlerini tarihin her döneminde mümkün olabildiğince desteklediğini dile getirdi.

Tekin, "Türkiye-Özbekistan ilişkileri de Sayın Cumhurbaşkanlarımızın dirayetli liderliğinde hızla güçlenmiştir. Eğitim, bilim ve teknoloji başta olmak üzere, pek çok alanda işbirliği için ülkelerimiz arasında daha fazla imkanın olduğu inancındayım." ifadesini kullandı.

Sharifkhodjaev ise iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek için her türlü gayreti göstereceklerini vurguladı.

- EİT Genel Sekreteri ile bir araya geldi

Bakan Tekin, ikili görüşmeler kapsamında EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Khusrav Nozırı ile de bir araya geldi. Tekin, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının bölgedeki kalkınmanın kurumsallaşmasında büyük bir rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin kurucu üye olması nedeniyle EİT'ye büyük önem verdiklerini söyledi.

Tekin, "EİT coğrafyasının ortak değerlerini buluşturma gayesi taşıyan enstitünün faaliyetlerinin daha verimli olması için uygun zemini sağlamak ve EİT ile üye ülkelerinin eğitim öğretim alanındaki işbirliğine yönelik çalışmalarını artırmak, en büyük temennimizdir. Bu konuda sizlerin vereceği destek de bizim için büyük ehemmiyet taşımaktadır." diye konuştu.

Eğitim ve kalkınma arasındaki doğrudan ilişkinin, enstitünün temel felsefesini şekillendiren önemli bir unsur olduğunu kaydeden Tekin, "Enstitü, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için stratejik bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede, EİT ülkelerinin, özellikle eğitim ve öğretim alanındaki iş birliğine yönelik çalışmalarını artırması en büyük temennimizdir. " değerlendirmesinde bulundu.

Nozırı da EİT Eğitim Enstitüsü toplantısını Türkiye'de yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, organizasyonun hedeflerine ulaşması için her türlü gayreti göstereceklerini aktardı.

- "Ülkelerimiz birbirine tarihten gelen güçlü bağlarla bağlıdır"

Bakan Tekin, daha sonra EİT gözlemci ülke olan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

"Bu görüşmelerin, ülkelerimiz arasındaki koparılamaz nitelikteki bağlara güç kattığına inanıyorum" ifadesini kullanan Tekin, Türkiye'de eğitim alanındaki tüm yenilik ve gelişmeleri Kıbrıs'a da aktarmak için gayret gösterdiklerini anlattı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da iki ülke arasında yürütülen ilişkilerin tarihi bir sorumluluğun gereği olduğunu belirterek, bugüne kadar yürütülen ilişkileri bu dönemde daha güzel yerlere taşıyacaklarına inandıklarını kaydetti.

Görüşmelerde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz da hazır bulundu.

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