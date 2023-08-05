Malatya'da traktör ile ağaç silkeleme makinesi arasına sıkışan sürücü öldü

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Makineyi kontrol ettiği sırada hidroliğinin kalkması sunucu Bulut, traktörün tekeri ile silkeleme makinesi arasına sıkıştı.

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