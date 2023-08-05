100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı sürüyor

Güzergah üzerinde bulunan ilçenin girişinde bir grup genç ve çocuk bisikletleri ile gelerek sporculara destek verdi.

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