Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 13:56, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 13:57
Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.