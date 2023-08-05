AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz, 2024 seçimlerine bırakın hazırlanmayı, zaten hazırız Allah'ın izniyle." dedi.

Yılmaz, Kastamonu Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hizmet etmek, çalışmak, gönülden gönüle girmek, kardeşlik ve kucaklaşma demek olduğunu söyledi.

Muhalefeti eleştiren Yılmaz, "Yağmursuz gök gürültüsü gibidir bizim dışımızdaki siyasi partiler, ama biz yağmur gibi rahmet oluruz, üretime döneriz, insanımızın refahı ve konforunu yükselten bir siyasi hareketin mensuplarıyız. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' derler, şu andaki muhalefet tam bu. O kadar güzel bir tarifi oluyor ki hep birbirleri ile uğraşıyorlar, hep birbirleri ile didişiyorlar. Seçime gidilen süreçte, bir masa etrafında doldur boşalt yaptılar, seçimden sonra mağlubiyet aldıktan sonra birbirlerinin yüzünü tırmalamakla meşguller. Onlar onla uğraşıyorlar, biz işimizle meşgulüz." ifadesini kullandı.

AK Parti belediyeciliğini, Türkiye'nin her köşesine ulaştırmak istediklerini anlatan Yılmaz, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde toplamda 1392 Belediyeden 762'sini AK belediyecilik anlayışıyla buluşturarak, halkımıza hizmet etmek için kolları sıvadık. Belediye meclislerinde yapılan seçimler ve belediye geçişleriyle birlikte 762 olan belediye sayımızı, 810 AK belediye sayısına ulaştırdık. Türkiye'nin her bir köşesine hizmet götürmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin yerel seçim çalışmalarına 2019 yılında başladığını kaydeden Yılmaz, "Muhalefet, 'yerel seçimler için start verdik' diyor. Biz, yerel seçimler için startı 2019 yılının 31 Mart seçimlerinin ertesi günü verdik. 'Bu seçimler bitti, önümüzdeki seçim için seçim hazırlıklarına başlıyoruz' dedik. Biz bir an bile durmadık. Biz, 2024 seçimlerine bırakın hazırlanmayı, zaten hazırız Allah'ın izniyle. Bunu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, altılı masanın ayaklarının kırıldığını dile getirerek, "Masada olanlar, masanın ayaklarını kırdı. Masa zaten ayakları olmayan bir topal ördeğe dönüştü. Masayı, halkımızın üzerine yıkma seviyesine geldiler. Utanmasalar onu da yapacaklar. Birbirlerinin yüzünü tırmalıyorlar. Bir iktidar, koltuk derdindeler. Onlar sahip oldukları o platformu, kendi gelecekleri için devam ettirmekle ve ilgili birtakım projelerle meşguller. Biz de insan hayatının konforunu yükselten işlerle meşgulüz." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi şehirlerimiz daha çok gündeme geliyor. Bizim için her bir ilimiz önemli. Orada yaşayan vatandaşlarımızın, talepleri, istekleri, görüşleri, ihtiyaçları, gelecekleri, bizim için ön planda. Ayrımız gayrımız yok, herkesi kucaklayacak bir prensiple yolumuza devam edeceğiz. Elbette İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir'i, AK Belediyecilikle buluşturmak için son derece titiz bir çalışma yürüteceğiz. Ama bu prensipler, bu çalışmalar her bir ilimizi kapsayacak. Türkiye Yüzyılı'nda yükselen değer olan AK Belediyecilik anlayışının hakim kılınması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muhalefetin kutuplaştırdığı bir anlayış ortada. Biz diyoruz ki 'Bırakın kardeşim koltuk kavgalarını. Şehirlerinize, halkınıza ne hizmet ettiniz. Hizmetlerinizle konuşun'. Bırakın bütün kısır çekişmeleri, birbirinizi kötülemeyi. Seçim dönemi geldi; 5 yıl dolmak üzere, halk sizden memnun mu, değil mi? Şehirlerin sorunlarını çözdünüz mü, çözmediniz mi? Hiçbir problemi çözmediler."

Belediye başkanı adaylarını titiz bir şekilde belirleyeceklerine dikkati çeken Yılmaz, "Yerel seçimlere, ağustos ayını da dahil edersek 8 ay gibi bir süre kaldı. Bu süreçte bizlere düşen mevcut belediye başkanlarımızın hukukunun da korunduğu adil bir aday belirleme sürecini yürütmek olacaktır. Hiç endişeniz olmasın, bu süreç adeta kuyumcu titizliği ile bütün hassasiyetle aday arkadaşlarımızın seçilmesiyle ilgili süreçte özenle yapılacak bir işlem olacaktır." sözlerini sarf etti.

Konuşmanın ardından AK Parti'ye geçen Genç Parti Kastamonu İl Başkanı Mete Tafracı ve bazı partililere, Yılmaz ve milletvekilleri tarafından rozet takıldı.

Toplantıya, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Başkanı Doğan Ünlü, belediye başkanları ile partililer katıldı.