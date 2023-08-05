Giresun'da bahçe duvarı çöken 7 katlı bina boşaltıldı

Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak'ta yan tarafında temel açılan binanın bahçe duvarı gece saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

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