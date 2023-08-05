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Süper Lig'de takımlar yerli çalıştırıcı tercih etti; yalnızca dördü yeni

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu için geri sayım sürüyor. Ligdeki 20 takımın 16'sı aynı teknik direktörle devam edecek. Süper Lig'de yalnızca üç teknik adam yabancı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 16:26, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 16:45
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Süper Lig'de takımlar yerli çalıştırıcı tercih etti; yalnızca dördü yeni

Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta Trabzonspor - Antalyaspor maçıya başlayacak. Sezona hazırlıklarını sürdüren takımların çoğu, eski teknik direktörleriyle yola devam ediyor.

Bu sezon ligde mücadele edecek 20 takımdan yalnızca 4'ü yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.

Son şampiyon Galatasaray ile Antalyaspor, Akataş Hatayspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ün yanı sıra, ligin yeni ekipleri Pendikspor ve Yılport Samsunspor geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.

Dört takıma yeni çalıştırıcı

Fenerbahçe, Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor ile ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Süper Lig'de geçen sezon başında 19 takımın 14'ü eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.

Teknik direktörlerin 3'ü yabancı

Ligde yeni sezon öncesi kulüplerin tercihi, son dönemdeki gibi Türk teknik adamlardan yana oldu.

Organizasyonda mücadele edecek 20 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 3 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.

Adana Demirspor Hollandalı Patrick Kluivert, Trabzonspor Hırvat Nenad Bjelica ve Tümosan Konyaspor Sırp Aleksandar Stanojevic yönetiminde yeni sezona başlayacak.

İkisi şampiyonluk yaşadı

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon sarı-kırmızılı takımla, 2019-2020 sezonunda ise RAMS Başakşehir ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı takımla şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de daha önce şampiyonluğu bulunan Türk teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı ise şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor.

En genç ve en tecrübeli teknik adamlar

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Şenol Güneş.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapacak Alparslan Erdem 11 Aralık 1988, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1 Haziran 1952 doğumlu.

'Dört büyükler'de oynayanlar

Ligde yeni sezonda görev yapacak bazı teknik direktör, futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray ve Fenerbahçe), Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Servet Çetin (Fenerbahçe ve Galatasaray), Tolunay Kafkas (Trabzonspor ve Galatasaray), Fatih Tekke (Trabzonspor ve Beşiktaş), Şenol Güneş (Trabzonspor), İsmail Kartal (Fenerbahçe), Volkan Demirel (Fenerbahçe), Ömer Erdoğan (Galatasaray), Osman Özköylü (Trabzonspor) ve Alparslan Erdem (Galatasaray) "Dört büyükler"in forması altında top koşturdu.

En çok şampiyonluk yaşayan Fatih Terim

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tamamı Galatasaray'da olmak üzere toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört kez görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluk gören isim ise 4 kezle Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

İstikrar rekoru İngiliz Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 65 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.

İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.

En çok maça çıkan Rıza Çalımbay

Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.

Rıza Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 632 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor. Çalımbay'ı, 621 karşılaşmayla Samet Aybaba takip ediyor.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ilk kez ligde görev alacak.

Son 16 sezona Türk teknik adam damgası

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 16 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

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