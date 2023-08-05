Kütahya'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Yaralanan sürücüler ile minibüslerdeki 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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