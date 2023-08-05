Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 19:24, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 19:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Telefon görüşmesi Blinken'ın talebi üzerine gerçekleştirildi. Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz'in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.