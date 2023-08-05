Düğün yolunda aile faciası: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde can pazarı yaşandı. Düğüne gittikleri öğrenilen aile üyelerinden 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 19:53, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 19:58
Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzeri Işıklar beldesi girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre S.K. (54) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bankete çıkıp beton elektrik direğine çarptı.
Kazada İzmir'den, Konya'daki düğüne gittikleri belirten sürücü ile F.K. (52) ve Y.H.B. (6) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.