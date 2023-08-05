Bilecik'te orman yangını
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 20:57, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 20:58
Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Bilecik Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangına, havadan ise 3 helikopter destek veriyor.