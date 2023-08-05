Bilecik'te orman yangını

Karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangına, havadan ise 3 helikopter destek veriyor.

Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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