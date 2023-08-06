Yerinde Dönüşüm iki haftaya başlıyor

Bakanlıktan onay çıktı: Denizin üstüne rüzgar tarlası
Bakanlıktan onay çıktı: Denizin üstüne rüzgar tarlası
Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi
Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi
Sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşecek mi?
Sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşecek mi?
Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Vali Gül: Esenyurt'ta suç oranı azaldı
Vali Gül: Esenyurt'ta suç oranı azaldı
Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
Üniversiteden mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına inceleme
Üniversiteden mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına inceleme
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
KDK, depremde hasar gören okul pansiyonu ücretinin iadesini tavsiye etti
KDK, depremde hasar gören okul pansiyonu ücretinin iadesini tavsiye etti
Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor
Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor
Okul kayıtları açıldı şikayetler başladı!
Okul kayıtları açıldı şikayetler başladı!
Depremzede esnafa iki müjde birden
Depremzede esnafa iki müjde birden
Kanser tedavisi görüyordu... Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Kanser tedavisi görüyordu... Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
HAK-İŞ Başkanı: Hazır giyim sektöründe 135 bin işçi, işini kaybetti
HAK-İŞ Başkanı: Hazır giyim sektöründe 135 bin işçi, işini kaybetti
SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı
Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Ünlü profesör uyardı: Konya depremi sonrası obruklar araştırılsın
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
Her iki EYT'liden biri çalışmaya devam ediyor
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
MB açıkladı: İşte enflasyonu yükselten nedenler?
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Vergi daireleri gece saat 21.00'e kadar açık olacak
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Diyanet'ten cuma namazı için 'ders ve mesai saati' çağrısı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
Otobüsü ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapattı
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
TBMM'de vekillerin odaları belirleniyor: Üçüncü kura da tamamlandı
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yerinde Dönüşüm iki haftaya başlıyor

Deprem bölgesinde ev ve iş yerini yapmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'nde yüzde yüz anlaşma sağlayanların 2 hafta içerisinde konutlarının inşaatları başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inşa sürecinde hibe ve krediler verecek. 10 ay içerisinde ise ilk evlerin bitmesi planlanıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 07:29, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 07:23
Yazdır
Yerinde Dönüşüm iki haftaya başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki illerde, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konut için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe, konutlar için 500 bin ile 1 milyon TL, iş yerleri için ise 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi sağlanacak. Projeye başvurular 17 Temmuz'da başladı. 3 ay boyunca başvurular alınmaya devam edecek.

10 AYDA HAZIR OLACAK
Deprem bölgesinde yıkılan ya da hasarlı ev ve iş yerleri için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamındaki ilk inşaatlar, yüzde yüz anlaşma sağlayan vatandaşlar için iki hafta içerisinde başlayacak. Bakanlık hak ediş karşılığında hibe ve kredileri verecek. İlk etapta inşası başlayan konutların 10 ay içerisinde evlerinin hazır hale gelmesi planlanıyor.

KÖY EVLERİ İÇİN İZİN ÇIKACAK
Zemin etüdü yapılan köylerde de evini yapmak isteyen vatandaşlar için izin 10 gün içerisinde çıkacak. Bakanlık köy evini yapmak isteyen vatandaşlara da TOKİ tarafından hazırlanan projeleri verecek. Zemin etüdü yapılmış alanlarda, bu projeler ile vatandaş evini inşa edebilecek.

İLK TEMEL 29 TEMMUZ'DA ATILDI
Proje kapsamındaki ilk temel 29 Temmuz Cumartesi günü Malatya'da atıldı. Temeli atılan Tarihi Bakırcılar Çarşısı bu proje ile yeniden ayağa kalkacak. 7 bin 600 metrekare alanda ve 8 blokta inşa edilecek çarşıda toplam 293 dükkan bulunacak. Yine proje kapsamında 165 araçlık kapalı otopark yer alacak. Bakırcılar Çarşısını yöresel dokuya uygun, engelli dostu ve iklim duyarlı bir anlayışla yeniden ihya edilecek.

Binlerce konut yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için inşa edilen Gaziantep'te 20 bin 500, Osmaniye'de 4 bin, Adana'da da 1682 konutta çalışmalar sürüyor.

EKİM AYINDA TESLİM EDİLMEYE BAŞLANACAK
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte yapılan kalıcı konutların hızla yükseldiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Gaziantep genelinde 20 bin 500 civarında kalıcı konutun temeli atıldı, bunun 5 bin 500 civarı kırsal konut. Hepsinin de projesi birbirinden güzel. İnşallah ekim ayıyla beraber ilk TOKİ konutlarını teslim etmeye başlayacağız. 1 yıl içerisinde tüm vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturma vaadimizi yerine getirmek için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Osmaniye'de de, depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine toplamda 12 bin 243 konut inşa edilecek. Yapım aşamasındaki 4 bin konut ile 1356 köy evinin inşası devam ediyor, diğerlerinin ihale süreci bekleniyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konutların bir an önce vatandaşlara teslim edilebilmesi için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi.

ÖRNEK DAİRELER TAMAMLANIYOR
Depremlerden etkilenen Adana'da ise TOKİ tarafından temelleri atılan kalıcı konutların inşasına devam ediliyor. Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Ceyhan ilçesi Mithatpaşa mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Yıl sonunda teslimi planlanan konutlarda, örnek daireler de tamamlanmaya başladı. Şambayadı Mahallesi'nde 581, Buruk Mahallesi'nde 590 ve Mithatpaşa Mahallesi'nde 511 olmak üzere toplam 1682 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak. Ayrıca, kentte 1318 konutun daha yapımına ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla başlanacak.

Merve Safa Akıntürk

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber