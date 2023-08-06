Savaşta yeni cephe Afrika: Ukrayna'dan sonra Nijer krizi

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; eller tetikte, Nijer'de darbecilere verilen süre bugün doluyor. Rusya ve İran bu defa Afrika'da Batı ile karşı karşıya...

ÇATIŞMA İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

Afrika'da, Fransa'yı kovan ülkeler kervanına Nijer'in de eklenmesi kıtadaki denklemi değiştirdi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun Nijer'e tanıdığı süre bugün doluyor. Senegal, Togo, F.Sahili ve Nijerya savaş hazırlığında. Rusya ve İran ise bölgeye askeri, siyasi ve ekonomik çıkarma yaptı.

TAHRAN URANYUMU İSTİYOR

İran Devrim Muhafızları Nijer'de gizli toplantılara katıldı. Darbenin Generali Tchiani, Wagner'in patronu Prigojin ile temas halinde. Rusya, Nijer'e madenlerin tespiti için eksperler gönderiyor. Şii misyonerleri devreye sokan Tahran, uranyum kaynaklarının peşinde.

Askerlerini çekmeyen Fransa ise "Darbenin seyrini değiştireceğiz." diyerek rest çekti.